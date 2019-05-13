«Это диверсия против России»: Паромное сообщение в Калининград прекращено

Усть-Луга, Ленинградская область, , 15:03 — REGNUM Ситуация с паромным сообщением порт Усть-Луга — порт Балтийск (Калининград) становится сверхкритической. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий. Топлива на последнем оставшемся на линии пароме «Балтийск» даже для поддержания работоспособности судовых систем осталось до 16:00 сегодня, 13 мая. Остановка дизель-генераторов приведет к обесточиванию судна и аварийной ситуации на борту.

Читайте также: Паромное сообщение «большой России» с Калининградом прекращается

Проблема с паромом, о которой ИА REGNUM сообщало 8 мая, со стороны ОАО «РЖД» не только не была решена, но и усугубилась. Видимо, все обращения экипажа на имя главы ОАО «РЖД» О.В. Белозерова до него не доводятся его подчиненными. Капитан судна заявил, что экипаж готовит срочное обращение напрямую к президенту РФ В.В. Путину и, видимо, по-другому проблема решена быть не может. «Праздник Победы закончился, начинаются дни поражений — причем без всяких военных действий», — заявил ИА REGNUM эксперт на условиях анонимности. «Это прямая военная диверсия против России и Калининграда», — сказал он.

Напомним, что паромы на линии Усть-Луга (Ленинградская область) — Балтийск Калининградская область) осуществляли перевозки стратегических грузов, в том числе военной техники и стратегических материалов. С ликвидацией паромной линии перевозки будут осуществляться через недружественную Литву, являющуюся страной НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Паромное сообщение «большой России» с Калининградом прекращается