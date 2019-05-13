Понедельник, 13 Мая 2019 года
16:15:58 МСК

«Это диверсия против России»: Паромное сообщение в Калининград прекращено

Экономика

С места событий

«Это диверсия против России»: Паромное сообщение в Калининград прекращено
Centurion1
Паром «Балтийск»

Усть-Луга, Ленинградская область, 13 мая 2019, 15:03 — REGNUM  Ситуация с паромным сообщением порт Усть-Луга — порт Балтийск (Калининград) становится сверхкритической. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий. Топлива на последнем оставшемся на линии пароме «Балтийск» даже для поддержания работоспособности судовых систем осталось до 16:00 сегодня, 13 мая. Остановка дизель-генераторов приведет к обесточиванию судна и аварийной ситуации на борту.

Читайте также: Паромное сообщение «большой России» с Калининградом прекращается

Проблема с паромом, о которой ИА REGNUM сообщало 8 мая, со стороны ОАО «РЖД» не только не была решена, но и усугубилась. Видимо, все обращения экипажа на имя главы ОАО «РЖД» О.В. Белозерова до него не доводятся его подчиненными. Капитан судна заявил, что экипаж готовит срочное обращение напрямую к президенту РФ В.В. Путину и, видимо, по-другому проблема решена быть не может. «Праздник Победы закончился, начинаются дни поражений — причем без всяких военных действий», — заявил ИА REGNUM эксперт на условиях анонимности. «Это прямая военная диверсия против России и Калининграда», — сказал он.

Напомним, что паромы на линии Усть-Луга (Ленинградская область) — Балтийск Калининградская область) осуществляли перевозки стратегических грузов, в том числе военной техники и стратегических материалов. С ликвидацией паромной линии перевозки будут осуществляться через недружественную Литву, являющуюся страной НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Паромное сообщение «большой России» с Калининградом прекращается

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Калининград в окружении Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить