Названа прибыль южнокорейской компании CJ CheilJedang

Сеул, , 15:03 — REGNUM Операционная прибыль южнокорейской компании CJ CheilJedang сократилась на 14,8%, до 179,1 млрд вон (~$150,84 млн), а продажи, напротив, увеличились до 5,17 трлн вон (~$4,35 млрд). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, продажи продовольственного подразделения компании увеличились благодаря стабильным продажам продукции на внутреннем и внешних рынках, а также приобретению Schwan's Company. Тем не менее, операционная прибыль сократилась из-за издержек и роста мировых цен на сельскохозяйственную продукцию.

Известно, что продажи пищевого подразделения увеличились на 30,7%, до 1,72 трлн вон (~$1,44 млрд), однако операционная прибыль сократилась на 14%, до 100,9 млрд вон (~$84,98 млн) в связи со строительством дополнительных производственных мощностей.

Продажи продуктов питания за рубежом увеличились на 198%, в частности за счет приобретения компании Schwan's Company.

Продажи биотехнологического подразделения увеличились на 0,8%, до 1,9 трлн вон (~$1,6 млрд), а операционная прибыль — на 8%, до 52,4 млрд вон (~$44,13 млн) благодаря большому объему продаж и высоким ценам.