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Покупательная способность граждан Италии за 10 лет снизилась почти на 9%

Экономика

Данные получены на основании статистики ЕС

Рим, 13 мая 2019, 14:51 — REGNUM  За десять лет с 2008 по 2017 годы покупательная способность граждан Италии снизилась на 8,7%, передает в понедельник, 13 мая, Affari Italiani со ссылкой на экспертное исследование на основе данных официальной статистики ЕС.

Хуже, чем в Италии, дело обстоит только на Кипре и в Греции, где покупательная способность граждан снизилась соответственно на 15,4% и 30,8%, отметили эксперты.

В большинстве стран ЕС (19 из 28) показатели покупательной способности 2008 года по состоянию на 2017 год превзойдены, в аутсайдерах, помимо упомянутых стран, также Португалия, Ирландия, Бельгия, Австрия, Хорватия и Испания.

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Экономика Италии
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