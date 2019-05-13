Покупательная способность граждан Италии за 10 лет снизилась почти на 9%

Рим, , 14:51 — REGNUM За десять лет с 2008 по 2017 годы покупательная способность граждан Италии снизилась на 8,7%, передает в понедельник, 13 мая, Affari Italiani со ссылкой на экспертное исследование на основе данных официальной статистики ЕС.

Хуже, чем в Италии, дело обстоит только на Кипре и в Греции, где покупательная способность граждан снизилась соответственно на 15,4% и 30,8%, отметили эксперты.

В большинстве стран ЕС (19 из 28) показатели покупательной способности 2008 года по состоянию на 2017 год превзойдены, в аутсайдерах, помимо упомянутых стран, также Португалия, Ирландия, Бельгия, Австрия, Хорватия и Испания.