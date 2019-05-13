Продажи автомобилей Volkswagen в России увеличились на 7%

Москва, , 14:44 — REGNUM В апреле 2019 года немецкая компания Volkswagen реализовала в России 9551 авто, что на 7% больше относительно аналогичного периода 2018 года. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Volkswagen.

За период с января по апрель 2019 года продажи автомобилей Volkswagen в России увеличились на 5% и составили 31 626 единиц.

По информации пресс-службы компании, самой популярной моделью на российском рынке остается седан Polo. В апреле 2019 года эту модель приобрело 5665 покупателей. Это на 16% больше, чем было продано в апреле 2018 года.

Среди сегмента SUV марки Volkswagen самым покупаемым внедорожником является модель Touareg. Его за месяц купили 488 покупателей. Здесь мы наблюдаем рост в 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также стоит отметить, что модель марки Teramont выбрали 295 российских покупателей — это на 89% больше, чем в 2018 году.

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