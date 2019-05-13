Севастополь, 13 мая 2019, 14:16 — REGNUM
Министерство обороны России обратилось в правительство Севастополя с предложением изменить статус земельного участка на берегу моря, местные власти намерены вынести вопрос на публичные слушания. Данная информация размещена на портале департамента архитектуры города-героя, передаёт 13 мая корреспондент ИА REGNUM. В частности, речь идёт о земельном участке площадью 30 тыс. 993 квадратных метра в районе Казачьей бухты.
«На основании обращения ФГКУ «Крымское ТУИО» Минобороны России
По данным местных СМИ, недалеко от участка, кадастровая стоимость которого составляет более 208 млн. рублей, располагается военный городок № 456.
Как сообщало ИА REGNUM, данный вопрос был поднят после того, как на окраине Севастополя активизировался оползень, который выдавил в море несколько тысяч кубических метров грунта в непосредственной близости от военного аэродрома «Бельбек».
"В районе Любимовки возле садового товарищества «Парус» возникла трещина протяженностью около 120 метров. Край оползневого обрыва практически вплотную приблизился к ограждению аэродрома «Бельбек», — констатировал в марте этого года ведущий научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН Юрий Горячкин.