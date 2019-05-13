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На Волжской ГЭС запустили уникальное для России оборудование

Экономика

Запуск в эксплуатацию фазоповоротного трансформатора обеспечит снижение затрат на присоединение увеличенной мощности к энергосистеме в более чем шесть раз

Волжский, Волгоградская область, 13 мая 2019, 14:13 — REGNUM  Уникальное инновационное оборудование — фазоповоротный трансформатор, позволяющий перенаправлять вырабатываемую мощность на менее загруженные линии, — введено в эксплуатацию на Волжской ГЭС. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба компании «Силовые машины».

Оборудование изготовлено на совместном предприятии «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы». Результатом совместной работы станет снижение затрат на присоединение увеличенной мощности гидроэлектростанции к энергосистеме в более чем шесть раз. При этом экономический эффект такого решения превысит 3 млрд рублей.

«Применение фазоповоротных трансформаторов позволяет не только повысить энергоэффективность и снизить затраты генерирующих компаний, но и увеличить долю отечественного оборудования в рамках решения актуальных задач импортозамещения», — пояснил генеральный директор «Силовых машин» Тимур Липатов.

Отмечается, что применение фазосдвигающих трансформаторов способствует более благоприятной загрузке линий электросетей в сравнении с естественным распределением потоков мощности. Оборудование позволяет избежать перегрузки маломощных линий, ограничения пропускной способности мощных линий, избыточных потерь электроэнергии и других негативных эффектов. Результатом его эксплуатации станет общее повышение энергоэффективности и снижение затрат энергетических компаний, в том числе благодаря отказу от строительства новых ЛЭП.

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Гидроэнергетика
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