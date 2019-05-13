Москва, , 14:11 — REGNUM

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 15 мая планируют рассмотреть пакет законопроектов, направленных на проведение в РФ очередной, третьей по счету амнистии капитала. Об этом журналистам заявил первый зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM13 мая.

«Послезавтра, в среду, 15 мая, предполагается рассмотреть законопроекты, относящиеся к вопросу налоговой амнистии. Они достаточно подробно обсуждались, с большими спорами в первом чтении. Сейчас комитет завершает работу над их подготовкой к второму чтению», — заявил Исаев.

Речь идет о законопроектах, которые устанавливают правила проведения в стране третьей волны амнистии капитала — освобождения физлиц от налоговой, административной и уголовной ответственности. Подобные программы уже дважды проходили в РФ в 2015 и 2018 годах. Любые граждане могли сообщить о наличии счетов, имущества и бизнеса за рубежом, также о контролируемых иностранных компаниях. При этом к ним не применялись нормы закона.

Теперь же, согласно уже принятому законопроекту, участники налоговой амнистии будут обязаны перегистрировать свой бизнес в РФ, а именно в специализированных административных районах РФ (САР).

Между тем финального варианта текста законопроектов пока нет. Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам еще работает над инициативой и планирует определиться с поправками в законопроекты на очередном заседании уже сегодня, 13 мая.

Кроме того, один из законопроектов — поправки в Кодекс об Административных правонарушениях — депутаты не смогут принять вместе с остальными документами, так как законопроект еще не был рассмотрен в первом чтении.