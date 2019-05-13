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Назарбаев призвал вывести финансовый центр «Астана» на региональный уровень

Экономика

13 мая Нурсултан Назарбаев встретился с управляющим МФЦА Кайратом Келимбетовым

Нур-Султан, 13 мая 2019, 14:12 — REGNUM  Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) должен стать финансовым центром всего Туркестана. Об этом 13 мая заявил бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщили в пресс-службе первого президента республики.

13 мая Назарбаев встретился с управляющим МФЦА Кайратом Келимбетовым. Во время переговоров бывший президент подчеркнул, что на финансовый центр возлагаются большие надежды.

«МФЦА будет развиваться по пути других финансовых центров мира. Я хочу, чтобы мы добились здесь успеха», — добавил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая заместитель директора департамента исламского финансирования МФЦА Айжан Куаныш заявил, что в финансовом центре планируют создать консультативный совет по вопросам шариата.

Читайте ранее в этом сюжете: В финансовом центре «Астана» планируют создать совет по вопросам шариата

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Экономика Казахстана
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