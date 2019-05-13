Оператор электронного проездного в Екатеринбурге не раскрыл сумму комиссии

Екатеринбург, , 14:13 — REGNUM Сумма комиссии, которую получает оператор электронного проездного (ЕКарты) в Екатеринбурге за каждый проезд горожанина, является коммерческой информацией. Об этом заявил глава обслуживающей ЕКарту компании «И-Сеть» Павел Ведерников журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ведерникова напрямую спросили, какая сумма уходит оператору за каждое прикосновение ЕКарты к «валидатору», списывающего с карты информацию или сумму проезда.

«Это не предмет сегодняшней пресс-конференции. Это коммерческая информация», — резко ответил руководитель.

В ответ Ведерникову привели в пример операторов банковских карт, которые открыто заявляют о сумме комиссии за пользование своими продуктами.

«Это их право», — отрезал глава «И-Сети».

Напомним, с 15 мая в Екатеринбурге ужесточат проезд по электронному проездному. Теперь пользователи безлимитных тарифов ЕКарты (за исключением льготной категории горожан) не смогут использовать её в метро. А у тех, кто использует проездной в режиме электронного кошелька, стоимость проезда в метро будет аналогичная цене жетона — 32 рубля.

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