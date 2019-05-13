Детские пособия в России «последуют» за населением

Москва, , 13:58 — REGNUM Российское законодательство, касающееся родителей и детей, становится все проще по отношению к получателям услуг и преференций. Мера правильная и очевидная, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Теперь оформить и получить детское пособие можно будет по месту пребывания, даже не обладая временной регистрацией. Ранее пособия оформлялись и выплачивались исключительно по месту прописки граждан», — отметила эксперт.

Мобильность населения, которая увеличивается в последние годы, вынуждает законодателей менять позицию и следовать за населением — это очень хорошо и грамотно с точки зрения оптимизации социальной политики. Люди едут за лучшими условиями труда и более комфортной жизнью, и положенные государством выплаты должны «следовать» за ними. Это логично и правильно.

«Следующим шагом, по идее, должна стать оптимизация расчетов норм выплат. Сейчас в основном это зависит от платежеспособности и финансового здоровья регионов. Как известно, в подавляющем большинстве случаев субъекты федерации финансово чувствуют себя не очень, поэтому подходят к процессу формирования выплат очень осторожно», — высказал свою точку зрения Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в России изменились правила получения пособий на детей. Теперь привязка подачи заявления на получение детских пособий по территории отменяется. Ранее пособия выдавались только по месту постоянной прописки.

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