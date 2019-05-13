В южнокорейской провинции Кёнгидо построят новые железнодорожные линии

Сеул, , 14:04 — REGNUM В южнокорейской провинции Кёнгидо построят несколько железнодорожных линий. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в провинции планируют построить четыре новых железнодорожных линии. После завершения строительства в провинции Кёнгидо будет находиться девять железнодорожных линий общей протяженностью 105,2 км.

Согласно представителям мэрии провинции Кёнгидо, 10 мая представители министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны утвердили план строительства городской железнодорожной сети, включая строительство 9-й железнодорожной линии.

Известно, что представители министерства одобрили девять проектов, пять из которых направлены на проверку и реставрацию старых маршрутов, а четыре проекта — на строительство новых маршрутов.

Как отметили представители мэрии провинции Кёнгидо, на строительство и реставрацию железных дорог в регионе потребуется 3,53 трлн вон (~$2,97 млрд).