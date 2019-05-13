Пятый энергоблок Ленинградской АЭС выведен на 100% мощности

Сосновый Бор, Ленинградская область, , 13:53 — REGNUM Специалисты Ленинградской АЭС подключили энергоблок №5 ВВЭР-1200 к единой энергосети после краткосрочного ремонта, сообщает 13 апреля управление информации и общественных связей электростанции.

«По состоянию на 13 мая 9:00 блок выведен на 100% мощности», — говорится в сообщении.

В настоящее время в работе находятся третий и четвёртый энергоблоки РБМК Ленинградской АЭС, суммарная нагрузка — 2040 МВт. Второй энергоблок находится в плановом в ремонте с 5 марта 2019 года. Отмечается, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в зоне наблюдения находится в пределах естественных фоновых значений.

Ленинградская АЭС — филиал концерна «Росэнергоатом». Станция является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов — уран-графитовыми канального типа на тепловых нейтронах и водо-водяным энергетическим реактором электрической мощностью 1200 МВт. Расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива.

Первый в России энергоблок РБМК-1000 (реактор большой мощности канальный) остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Второй энергоблок Ленинградской АЭС оснастили дизель-генераторами