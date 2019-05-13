Перспективы ОЭЗ «Завидово» тверской губернатор Руденя обсудит с Шуваловым

Тверь, , 13:38 — REGNUM Перспективы развития особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» будут обсуждаться в ходе встречи губернатора Тверской области Игоря Рудени и председателя «ВЭБ. РФ» Игоря Шувалова 13 мая в ходе встречи. В регион Игорь Шувалов прибудет с рабочим визитом на два дня 13 и 14 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. В состав делегации также вошли руководители «ВЭБ.РФ», ДОМ. РФ, РЭЦ, Корпорации МСП. В

Ожидается, что 13 глава региона и председатель «ВЭБ. РФ» посетят территорию ОЭЗ. 14 мая планируется посещение территории историко-архитектурного комплекса «Морозовский городок» в Твери. Концепция реновации Морозовского городка предусматривает комплексное развитие территории, создание современной городской среды, модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, запланировано совещание в правительстве региона: его темой станут перспективы развития «Морозовского городка», а также строительство масштабного выставочного центра «Тверь Экспо» и реализацию проекта по созданию в Верхневолжье современной модели пассажирских перевозок.

Особая экономическая зона «Завидово» сегодня является единственной ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. В мае 2018 года правительством Тверской области утверждён проект планировки территории для создания всесезонного комплекса отдыха. «Завидово» делится на 7 зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предполагает развитие зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования — 380 га. Морозовский городок входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами.

Добавим, что к данному моменту в Тверской области при финансовой поддержке ВЭБ. РФ реализовано четыре проекта общей стоимостью 60,4 млрд рублей в промышленности, здравоохранении, инфраструктуре. В целом объем инвестиций корпорации в регион составил 38,8 млрд рублей.