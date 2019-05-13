«Где взяли деньги?»: Украина платит долги, а резервы остаются стабильными

Киев, , 13:30 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают свежие данные Нацбанка о международных (золотовалютных) резервах страны. которые, согласно официальным данным, в апреле сократились на 0,5% и по состоянию на 1 мая составили 20,53 млрд долларов, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 мая.

В Нацбанке заявили, что несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, резервы уменьшились из-за погашения государственного и гарантированного долга. Вместе с тем, в НБУ подчеркивают, что объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Экономист Александр Охрименко отмечает, что на 1 января 2019 резервы Украины составляли 20,8 млрд. долларов — т. е. находились почте на том же уровне, что и в мае.

«А теперь самое интересное. За апрель 2018 года НБУ и правительство Украины погасило внешних долгов на сумму 881 млн. долл. Где взяли деньги?», — задается вопросом экономист.

«417 млн долл за счет размещения валютных ОВГЗ. У банков избыток валюты и они активно скупают валютные ОВГЗ. 299 млн. долл за счет скупки валюты на межбанке. Опять такие банкам просто не нужна валюта, но им нужна гривна поэтому они и продают валюту НБУ», — анализирует ситуацию Охрименко.

«Вот тут как раз нужно скупку валюты на межбанке увеличить. И тогда можно все внешние долги погасить в 2019 году без проблем и даже курс оставить на уровне 26−27 грн. Гастарбайтеры сделали свое дело и теперь у нас нет проблем с валютой. Приток валюты зашкаливает», — подвел итог эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале этого года президент Украины Петр Порошенко во время форума «Открытый диалог» заявил, что уровень золотовалютных резервов Украины составляет почти 21 млрд долларов

«В 2014—2015 годах уровень золотовалютного резерва составлял 5 млрд долларов, а выплаты в тот год составляли — 7 млрд долларов. Угроза банкротства Украины казалась неотвратимой», — отметил тогда Порошенко.