На борьбу с потерями в электросетях Дагестана Минэнерго даст 11 млрд рублей

Махачкала, , 13:46 — REGNUM Программа по снижению потерь электрической энергии будет реализована в Дагестане. Она предполагает масштабную замену приборов учета электроэнергии и установку новых трансформаторных подстанций. Для этого правительство России в лице Минэнерго РФ направит инвестиции в размере порядка 11 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

Реализовываться программа будет в два этапа. Первый из них рассчитан на 2019 год и предполагает предпроектное обследование, разработку и исполнение проектов. В рамках второго этапа будет непосредственно заменено 277 тысяч электросчетчиков и установлено порядка 400 новых трансформаторных подстанций. Здесь также предусмотрены реконструкция и строительство около 5,5 тыс. км линий электропередачи.

Результатом реализации данной программы должна стать цифровизация всей энергетической системы Дагестана, то есть действующая система удаленного учета и контроля за поступлением и потреблением электроэнергии.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Дагестана Владимир Васильев и гендиректор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов договорились о заключении 10-летнего соглашения, которое позволит реализовать в регионе проекты по развитию электроэнергетики, снижению потерь в электросетевом комплексе и сдерживанию роста тарифов на электроэнергию. Документ будет подписан в начале июня 2019 года на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

В ходе встречи Виталий Иванов заверил, что работа по оздоровлению энергетики Дагестана будет продолжена. По его словам, ситуация в данном направлении на Северном Кавказе очень непростая и для решения проблем «нужна совершенно иная модель развития», над которой будет работать компания. В свою очередь лидер Дагестана пообещал главному энергетику округа всестороннюю поддержку в реализации важных отраслевых проектов.

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