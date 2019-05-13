Эксперты обсудят пути увеличения стоимости рыбного бизнеса в России

Москва, , 13:22 — REGNUM Вопросы увеличения капитализации рыбного бизнеса, в том числе в России, планируют обсудить эксперты на конференции «Стоимость рыбной отрасли: как оценить эффективность использования бизнесом общенационального ресурса?». Она пройдёт в рамках Третьего международного рыбопромышленного форума в июле этого года. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Как пояснил руководитель ведомства Илья Шестаков, российским рыбакам важно понимать возможности пользования кредитными ресурсами, поэтому тема оценки рыбного бизнеса банками представляет для них большой интерес.

«Диалог на площадке Форума с опытными международными экспертами позволит нам понять, как мы можем упрочить позиции России на мировом рыбохозяйственном рынке и укрепить финансовое положение наших компаний», — сказал глава Росрыболовства.

В мероприятии примут участие представители российских федеральных ведомственных структур, рыбопромышленных компаний и ассоциаций, аналитики и эксперты международных финансовых организаций. Форум пройдёт 10−12 июля в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

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