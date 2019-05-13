В 12 раз дороже: бизнес пожаловался на регоператора ТКО в Чувашии

Чебоксары, , 13:22 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии вынес решения по двум антимонопольным делам в отношении регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) — общества «МВК «Экоцентр». Выданные осенью 2018 года предупреждения по заявлениям двух хозсубъектов были признаны законными: речь идёт, в частности, о возможности альтернативного выбора способа учёта объёма или массы ТКО, что не было предусмотрено в проекте договора, сообщили ИА REGNUM в Чувашском УФАС.

Оба обращения были перенаправлены из прокуратуры Чувашии. В ведомстве отмечают, что в 2018 году Чувашское УФАС рассмотрело заявления ЗАО «Эверест» (собственник здания торгового центра «Мега Молл») и ООО «Трейд Кэпитал Партнерс» (собственник здания торгового центра «Мадагаскар») и выдало региональному оператору предупреждения. Антимонопольщики установили, что проекты договоров, высланные «МВК «Экоцентр», не соответствовали типовому договору, утвержденному в 2016 году постановлением правительства России. В данном постановлении, напомним, предусмотрены альтернативы выбора способа учёта объема и (или) массы ТКО: расчётным путем исходя из нормативов накопления, исходя из количества и объёма контейнеров для складирования, исходя из массы ТКО.

«В документе не была определена цена за конкретный объём предоставляемых услуг, а также возможность выбора учёта объема или массы ТКО. Так как предупреждение не выполнено, было возбуждено антимонопольное дело», — говорят в ведомстве.

Отметим, что в ходе судебных разбирательств, согласно документу, представитель «Эвереста» сослался на то, что в предложенном проекте договора с учётом применения нормативов накопления ТКО, «по предварительным расчетам, стоимость услуг, подлежащих оплате обществом региональному оператору, составит более 900 тыс. рублей в месяц, что в 12 раз больше стоимости услуг на текущий момент». Отмечается, что «в настоящее время ЗАО «Эверест» является получателем аналогичных услуг по транспортировке, обработке и захоронению ТКО, стоимость которых составляет 70 — 80 тыс. рублей в месяц».

Арбитражный суд Чувашии отказал в удовлетворении заявлений о признании недействительными данных предупреждений УФАС (решения вынесены в декабре 2018 года и апреле 2019 года).

В апреле 2019 года комиссия УФАС признала в действиях регионального оператора нарушение п. 3 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции («Навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами правительства Российской Федерации»).

«Было выдано предписание внести изменения в проект договора, а также в заключенные с хозяйствующими субъектами договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а именно — указать фиксированную цену за предоставляемую услугу с учетом установленных требований», — говорят в Чувашском УФАС.

Напомним, в 2017 году по итогам открытого конкурсного отбора ООО «МВК «Экоцентр» был присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чувашии. В апреле 2018 года между регоператором и минстроем республики было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО.