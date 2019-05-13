В апреле производство автомобилей на Украине упало на 80%

Киев, , 13:14 — REGNUM В апреле на Украине произвели 139 автомобилей, сообщила ассоциация автопроизводителей Украины на официальном сайте.

В сравнении с апрелем 2018 года производство автомобилей на Украине упало почти на 80%.

Легковое автомобилестроение просело на 87% — 79 машин собрало закарпатское предприятие «Еврокар».

Грузовик был произведён всего один, однако это без учёта завода «АвтоКрАЗ», который обслуживает ВСУ, и с августа 2016 года не публикует статистику.

Автобусов на Украине произвели 59 штук — на 5 единиц больше, чем годом ранее.

С начала года на Украине произвели 1880 транспортных средств, что на 31,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, более 90% всех автомобилей на первичном авторынке Украины являются ввезёнными в страну подержанными иномарками.

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