Сеул, Южная Корея, , 13:20 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Diageo Korea получили благодарственное письмо от министерства по вопросам гендерного равенства и семей Южной Кореи за огромный «вклад в общество». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, министерство по вопросам гендерного равенства и семей ежегодно в мае проводит «Месяц семьи» и вручает благодарственные письма компаниям, которые внесли вклад в общества, в частности в сохранение семейных ценностей и содействие благополучию.

Известно, что в 2013 году компания Diageo Korea подписала соглашение с представителями министерства и в течение пяти лет пожертвовала в общей сложности около 5 млрд вон (~$4,21 млн) матерям одиночкам из социально слабых групп населения.