Автолюбители в РФ потратили на покупку китайских автомобилей 8 млрд рублей

Москва, , 13:16 — REGNUM В России на покупку китайских машин в первом квартале 2019 года автолюбители потратили 8 млрд рублей. Об этом 13 мая сообщает агентство «Автостат».

Этот результат на 25% больше, чем за январь — март 2018 года.

Сообщается, что более 80% от объема продаж китайских авто приходится на продукцию четырех марок. Фаворитом продаж стали машины компании Geely. На их покупку жители нашей страны за три месяца потратили 2,17 млрд рублей. Второе место занял бренд Haval, машины которого обошлись российским автолюбителям в 2,08 млрд рублей. Третье место делят между собой Chery и Lifan. На покупку автомобилей этих брендов было израсходовано по 1,15 млрд рублей.

На машины других китайских брендов было потрачено менее 1 млрд рублей.

Напомним, по итогам первых трёх месяцев 2019 года в РФ было куплено 7 тыс. новых легковых машин китайских марок.

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