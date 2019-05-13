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Китай включил компании Казахстана в реестр предприятий по экспорту мяса

Экономика

В ближайшее время в реестр планируется включить ТОО «Астана Агропродукт»

Нур-Султан, 13 мая 2019, 13:07 — REGNUM  Главное таможенное управление Китая включило три казахстанских предприятия в реестр организаций, имеющих право на экспорт говядины в КНР. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Казахстана.

В министерстве отметили, что в реестр вошли ТОО «Актюбинский мясной кластер» Актюбинской области, ТОО «MPS» и ТОО «Байсерке агро» Алма-Атинской области.

Кроме того, в ближайшее время в реестр планируется включить ТОО «Астана Агропродукт» Акмолинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля министерство сельского хозяйства Казахстана и главное таможенное управление КНР согласовали ветеринарный сертификат на экспорт казахстанского мяса в Китай.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан планирует увеличить экспорт мяса в Китай

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Экономика Казахстана
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