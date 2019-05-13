Понедельник, 13 Мая 2019 года
13:04:05 МСК

Названа сумма чистых активов всех фондов Южной Кореи

Экономика

Сумма активов увеличилась на 2,9%

Сеул, 13 мая 2019, 12:58 — REGNUM  В апреле 2019 года сумма чистых активов всех фондов Южной Корее впервые превысила 600 трлн вон (~$506,29 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Financal Investment Association.

Согласно опубликованным данным, на конец апреля чистые активы фондов Южной Кореи выросли до 605,6 трлн вон (~$511 млрд), что на 2,9% больше по сравнению с мартом этого года.

Сумма чистых активов фондов денежного рынка увеличились на 9%, до 108,9 трлн вон (~$91,89 млрд), фондов облигаций — на 2,8%, до 111 трлн вон (~$93,66 млрд).

Известно, что сумма активов внутренних облигационных фондов увеличилась на 3%, до 106 трлн вон (~$89,44 млрд), а иностранных облигационных фондов — на 0,1% до 8 трлн вон (~$6,75 млрд).

Чистые активы фондов недвижимости и фондов специального назначения увеличились на 3,3% и 2,8% соответственно, в тоже время, чистые активы смешанных фондов — на 8,8%, производственных фондов — на 2,1%.

Сумма чистых активов внутренних акционерных фондов сократилась на 2,2%, до 61,2 трлн вон (~$51,64 млрд), в то время как сумма активов зарубежных акционерных фондов, напротив, увеличилась на 1,8%, до 22,3 трлн вон (~$18,81 млрд).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить