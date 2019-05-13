Названа сумма чистых активов всех фондов Южной Кореи

Сеул, , 12:58 — REGNUM В апреле 2019 года сумма чистых активов всех фондов Южной Корее впервые превысила 600 трлн вон (~$506,29 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Financal Investment Association.

Согласно опубликованным данным, на конец апреля чистые активы фондов Южной Кореи выросли до 605,6 трлн вон (~$511 млрд), что на 2,9% больше по сравнению с мартом этого года.

Сумма чистых активов фондов денежного рынка увеличились на 9%, до 108,9 трлн вон (~$91,89 млрд), фондов облигаций — на 2,8%, до 111 трлн вон (~$93,66 млрд).

Известно, что сумма активов внутренних облигационных фондов увеличилась на 3%, до 106 трлн вон (~$89,44 млрд), а иностранных облигационных фондов — на 0,1% до 8 трлн вон (~$6,75 млрд).

Чистые активы фондов недвижимости и фондов специального назначения увеличились на 3,3% и 2,8% соответственно, в тоже время, чистые активы смешанных фондов — на 8,8%, производственных фондов — на 2,1%.

Сумма чистых активов внутренних акционерных фондов сократилась на 2,2%, до 61,2 трлн вон (~$51,64 млрд), в то время как сумма активов зарубежных акционерных фондов, напротив, увеличилась на 1,8%, до 22,3 трлн вон (~$18,81 млрд).