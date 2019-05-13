Авторынок в США продолжил падение в апреле 2019 года

Вашингтон, , 12:44 — REGNUM В апреле 2019 года объем продаж на автомобильном рынке Соединенных Штатов сократился на 2,3%. Об этом 13 мая сообщает агентство «Автостат».

По данным агентства, всего за апрель 2019 года в США было продано 1 328 649 легковых автомобилей и внедорожников. При этом авторынок страны продолжает демонстрировать падение с начала 2019 года.

Годовой уровень продаж в 2019 году, очищенный от сезонности, составил 16,41 млн автомобилей. Всего за первые четыре месяца 2019 года продажи машин в США составили 5 318 209 единиц. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Лидеры авторынка в Соединенных Штатах не меняются. В апреле машины General Motors были по-прежнему на первом месте по продажам. Компания реализовала 231 701 автомобиль. Второе место занимает Ford с показателем 194 219 проданных машин. Тройку лидеров замыкает Toyota, чьи продажи составили 183 866 авто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года автомобильный рынок в США снизился на 3,1% относительно аналогичного периода 2018 года. Всего было продано 1 705 715 авто.

Читайте также: Продажи авто в странах ЕС в марте 2019 года снизились на 3,6% — АСЕА