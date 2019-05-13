Рубль «пойдёт на снижение»

Москва, , 12:39 — REGNUM Сегодня, 13 мая, российская валюта начнёт снижение относительно доллара США к уровню 65,80 и по отношению к евро на отметку 74 рубля. Причиной негативной динамики будет, преимущественно, неопределенность вокруг вербальных драйверов от президентов США и Китая по теме новых пошлин и дальнейших экономических отношений этих стран, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

«Дополнительно, из внешних факторов влияния на рубль, стоит учитывать динамику цен на нефть в мире. Отсутствие волатильности на рынке энергоресурсов в начале мая не сможет сдерживать силу продавцов по рублю», — считает эксперт.

Рассматривая внутренние факторы влияния на курс рубля стоит отметить, что поддержку покупателей стоит ждать только лишь благодаря периоду налоговых выплат. Вероятно, активизируются покупатели ближе к 15 мая.

«Именно 15 мая будут опубликованы новые данные по запасам нефти в США. Тогда можно будет узнать о силе спроса на российские долговые бумаги после длительных выходных. Это значит, что перед весомыми новостями могут начать фиксировать короткие позиции по рублю и более выгодно продавать доллары и евро перед моментом снижения их стоимости на территории РФ», — пояснила Сальникова.

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