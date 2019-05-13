СГК завершает отопительный сезон в Новокузнецке

Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:41 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) выполнила распоряжение главы Новокузнецка об окончании отопительного сезона с 13 мая, остановив циркуляцию теплоносителя по магистралям в тепловом контуре Кузнецкой ТЭЦ. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью компании.

«Одновременно с окончанием отопительного сезона по согласованному с администрацией города графику с 13 по 26 мая начинаются профилактические испытания трубопроводов в Орджоникидзевском, Кузнецком, Заводском и Новоильинском районах Новокузнецка.

В Центральном и Куйбышевском районах Новокузнецка в контуре Кузнецкой ТЭЦ гидравлические испытания трубопроводов, с отключением подачи горячей воды, состоятся в период с 14 по 27 июня», — пояснили энергетики.

Напомним, плановые гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность проводятся ежегодно согласно «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Такая процедура носит ежегодный обязательный характер для предотвращения возможных аварийных ситуаций в зимний период и не может превышать 14 суток.

В официальном сообщении по этому поводу сказано также о том, что знергетики приносят извинения потребителям за доставленные неудобства и просят в период проведения гидравлических испытаний соблюдать особую осторожность, находясь вблизи мест проведения профилактических работ, а также рядом с тепловыми камерами и теплотрассами.