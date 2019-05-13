Госзакупки автомобилей в Казахстане выросли на 47%

Нур-Султан, , 12:32 — REGNUM Через систему государственных закупок в Казахстане по итогам января-апреля 2019 года было закуплено 1 537 автомобилей на сумму 9,6 млрд тенге ($25 млн), что на 46,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Отмечается, что многие государственные органы в Казахстане пересмотрели политику закупок. В частности, весь парк приобретаемой служебной техники за отчетный период составили автомобили местных производителей.

Чаще всего через госзакупки приобретались автомобили LADA (555), UAZ (325), Skoda (230), Hyundai (170) и KIA (167).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года автопроизводители Казахстана выпустили 8 822 единицы транспортных средств, что на 30% больше, чем в 2018 году.

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