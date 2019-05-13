ФАС просят разобраться с проездом в метро Екатеринбурга

Екатеринбург, , 13:11 — REGNUM Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) может проверить законность повышения проезда в екатеринбургском метро с 28 до 32 рублей. Заявление подал депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков, подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФАС.

Депутат сомневается в том, что резкий рост стоимости проезда — на 23% с января 2017 года по мая 2019 года — соответствует нормам федерального закона о конкуренции. Он также обратил внимание на то, что за последние два с небольшим года это уже второе повышение.

«Это увеличение представляется необоснованным», — указано в обращении.

Напомним, уже с 15 мая 2019 года жители Екатеринбурга будут платить не 28, а 32 рубля за поездку в метро. Послаблений не будет даже у пользователей электронного проездного, ранее пользовавшихся более низкой ценой, чем у обычных граждан. Лишь льготная категории горожан, имеющих социальную карту, воспользуются безлимитным тарифом проездного, сэкономив часть средств на поездке в метро.