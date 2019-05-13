Аруша, Танзания, , 12:14 — REGNUM

Представители Acacia сообщили, что за вторую четверть 2019 года добыча золота на месторождениях компании в Танзании увеличилась и достигла 47 805 унций (около 1,3 тонн) ежемесячно, передает газета Nipashe.

По информации издания, увеличение добычи обусловлено успехами в разработке месторождения Северное Мара. За месяц было добыто 33 941 унций золота (около 0,9 тонн), что составило 54% от всего добытого золота.

«Я рад увеличению производства, в связи с этим мы подняли наши оценки по ежегодной добыче золота с 500 тысяч унций (около 14,1 тонн) до 550 тысяч унций (около 15,5 тонн)», — заявил временно исполняющий обязанности исполнительного директора Acacia Питер Гелета.