В Перми власти изымают земельные участки для реконструкции улицы

Пермь, , 11:48 — REGNUM В Перми муниципальная власть изымает 12 земельных участков в районе ул. Карпинского. Землю задействуют при реализации проекта реконструкции этой магистрали. Распоряжение начальника департамента земельных отношений мэрии опубликовано на сайте горадминистрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным информресурсов, на участках, которые изымаются для муниципальных нужд, располагаются промышленные объекты, АЗС, торговый центр «Позитив», жилые дома.

Стоит отметить, реконструкция ул. Карпинского (от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии) запланирована на 2019−2020 годы. Стоимость проекта составила 350 млн рублей. Дорогу должны расширить до четырёх полос, сейчас магистраль представляет собой две полосы.