«Помощь США будет очень кстати»: «Нафтогаз Украины» готовится к зиме

Киев, , 11:35 — REGNUM Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) пополняются в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему сезону и уже превысили 10 млрд кубометров.

Соответствующую информацию обнародовала 13 мая госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации источника, с момента завершения прошлого отопительного сезона, 5 апреля 2019 года, запасы увеличились на 15,1%, или на 1,34 млн кубометров, и в настоящий момент составляют 10,07 млрд кубометров. При этом украинские газовые хранилища заполнены на 32,4%.

ИА REGNUM напоминает, что «Нафтогаз Украины» планирует к следующему отопительному сезону увеличить запасы в хранилищах до 20 млрд кубометров. Это существенно больше, чем в прошлые годы, но поскольку 1 января 2020 г. истекает срок транзитного договора с Россией, в Киеве хотят подстраховаться на случай масштабного газового кризиса. Как заявил Коболев, 20 млрд кубометров газа — такие объемы достаточны, чтобы гарантировать тепло в домах Украины следующей зимой «при любой погоде и политической обстановке».

9 мая глава «Нафтогаза Украины» сообщил, что представители компании и министерства иностранных дел провели переговоры с представителями Конгресса и Министерства энергетики США по подготовке к следующему отопительному сезону на Украине. По словам Коболева, на этих переговорах шла речь, в частности, о том, как обеспечить для Украины надежную возможность покупать сжиженный американский газ по конкурентной цене.

«В ситуации, когда мы должны подготовиться к потенциальным провокациям со стороны России и накопить дополнительные запасы газа в начале зимы, такая помощь очень кстати», — пояснил журналистам глава «Нафтогаза».