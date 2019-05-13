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В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья в апреле выросло на 47%

Экономика

В Алма-Ате количество сделок купли-продажи жилья за год выросло на 64,5%

Нур-Султан, 13 мая 2019, 11:40 — REGNUM  Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане по итогам апреля 2019 года составило 28 189, что на 47,3% больше, чем в марте. Об этом 13 мая сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За месяц в Алма-Ате заключено 5 084 сделки купли-продажи жилья, что на 64,5% больше, чем годом ранее. В Нур-Султане количество сделок увеличилось за год на 12,7%, до 3202, в Карагандинской области — на 16,5%, до 2 305.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года в Казахстане было заключено 59 057 сделок купли-продажи жилья, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане выросло на 16%

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Экономика Казахстана
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