Смыты мосты, повреждены дома, погиб скот и урожай: стихия в Дагестане

Гумбетовский район, Дагестан, , 11:42 — REGNUM Ущерб урожаю, нанесённый селевыми потоками в Гумбетовском районе Дагестана, предварительно оценён в 36 млн рублей. Пострадали побеги насаждений на общей площади более 153 гектара, наибольший ущерб нанесён урожаю косточковых культур. Об этом рассказали участники совещания по вопросам ликвидации ЧС под руководством премьера Артёма Здунова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

От стихии в Гумбетовском районе республики частично пострадали 111 домов. В реку Андийское Койсу унесло 12 транспортных средств. В одном из сёл повреждена мечеть, смыло школьную футбольную площадку и канализационный накопитель детского сада. Также подтоплены помещения дошкольного учреждения. В ходе совещания обсудили возможности возмещения ущерба. Артём Здунов подчеркнул, что следует задействовать все фонды, подавать заявки.

«Формы возмещения есть у нас по линии Министерства сельского хозяйства и МЧС. Необходимо поговорить с людьми и максимально в короткие сроки оформить документы, необходимые для возмещения», — подчеркнул председатель правительства.

Спустя два дня после происшествия, 11 мая, в управлении МЧС по Дагестану под руководством главы республики Владимира Васильева в режиме видео-конференц-связи состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов доложил, что селевые потоки помимо транспорта унесли в реку более 50 голов крупного рогатого скота.

На заседании также был обсужден порядок возмещения потерь сельхозтоваропроизводителям. Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что для компенсации ущерба товаропроизводителям нужно подготовить пакет документов, который в ближайшее время необходимо направить в Минсельхоз России.

Стихия также затронула и Цунтинский район. Его глава Шамиль Магомедов доложил, что после обильных дождей, сопровождающихся грозами и градом, уровень рек значительно увеличился. В частности, смыто четыре автомобильных моста и 12 пешеходных.

Накануне, 12 мая, глава Дагестана Владимир Васильев совершил на вертолете облёт населённых пунктов, которым стихией был нанесён ущерб. Он ознакомился с наиболее пострадавшими от селей объектами. Затем в здании правительства республики в ходе совещания он подвел итоги облёта.

Заместитель руководителя МЧС по Дагестану Олег Халилов отметил, что мост республиканского значения между сёлами Агвали и Шаури все еще находится под водой, из-за чего сотрудники соответствующих служб не могут приступить к работам. Помимо 111 домов, пострадавших в Гумбетовском районе, ущерб нанесён ещё 157 строениям в Цунтинском районе. По словам Олега Халилова, «пока нет точного понимания характера построек».

В завершении совещания глава Дагестана поручил руководителям пострадавших муниципалитетов совместно со специальными комиссиями до 17 мая оценить нанесенный стихией ущерб и представить весь пакет положенных документов по всем направлениям: жилые дома, электрогазовое и сельское хозяйство, дороги и т. д. Правительству республики дано указание взять этот вопрос под особый контроль.

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Как сообщало ИА REGNUM, ливневые дожди с градом и образовавшиеся впоследствии селевые потоки обрушились на горные районы Дагестана 9 мая. Основной «удар» стихии пришёлся на Гумбетовский район, где пострадали четыре села: Нижнее и Верхнее Инхо, Килятль и Читль. Сильный поток, сопровождавшийся порывистым ветром, проносился, оставляя после себя разрушения, унося припаркованные автомобили и крупный рогатый скот. При этом люди в результате природного бедствия не пострадали.