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Стоимость нового жилья в Казахстане выросла в апреле на 0,7%

Экономика

За год стоимость нового жилья в республике выросла на 3,1%

Нур-Султан, 13 мая 2019, 11:07 — REGNUM  По итогам апреля 2019 года стоимость одного квадратного метра нового жилья в Казахстане составила 280 081 тенге ($738), что на 0,7% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

По данным комитета, за год стоимость нового жилья в республике выросла на 3,1%. Стоимость 1 кв. метра благоустроенного жилья на вторичном рынке составила 191 450 тенге ($505), что на 3,1% больше, чем в апреле 2018 года.

Стоимость неблагоустроенного жилья в апреле по сравнению с мартом выросла на 2,5%, до 119 365 тенге ($315) за квадратный метр. Аренда 1 кв. метра благоустроенного жилья выросла на 7,4%, до 1431 тенге ($3,77).

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Экономика Казахстана
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