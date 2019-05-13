Анкара: «Турецкий поток» будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года

Анкара, , 13:06 — REGNUM Представитель консорциума «Турецкий поток» Аслы Эсен в Берлине сообщила, что газопровод «Турецкий поток» будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года, как и было запланировано. Она напомнила, что проект «Турецкий поток» предусматривает строительство двух веток суммарной мощностью прокачки 31,5 млрд кубометров газа в год. По ее словам, уже завершено строительство морского участка газопровода «Турецкий поток», и начались испытания по устойчивости и безопасности.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Аслы Эден подчеркнула, что также завершено строительство сухопутного участка газопровода на территории России. Она добавила: «Проект, как и было запланировано, будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Завершено более 70% работ в рамках строительства приемного терминала в поселке Кыйыкёй, который считается последним этапом реализации проекта. Поэтому, несомненно, трубопровод будет сдан в эксплуатацию в срок». Проект «Турецкий поток» предусматривает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее — к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 930 километров, сухопутного участка по турецкой территории — 180 километров. Первая нитка трубопровода предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — на рынки стран Южной и Юго-Восточной Европы. Пропускная способность каждой нитки составит 15,75 млрд кубометров газа в год.