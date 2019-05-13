В Ярославской области «безопасные дороги» снова будет делать компания «ЕКС»

Ярославль, , 10:55 — REGNUM В Ярославской области определился подрядчик, который будет проводить ремонт дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лот на 421 млн рублей выиграло АО «Группа компаний «ЕКС». С ней заказчик — «Областная дорожная служба» планирует заключить договор как с единственным поставщиком. Заявки других участников аукциона были отклонены.

Речь идет о ремонте дорог «Ярославль — Углич», «Григорьевское — пос. Михайловский — Норское», «подъезд от ул. Гагарина г. Ярославля — «Ярославль — Шопша», «Москва — Архангельск» — Дубки», «Туношна — Бурмакино», «Ярославль — Заячий Холм — а/д «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль».

В 2018 году «ЕКС» была подрядчиком по проекту «Безопасные и качественные дороги» в самом Ярославле. К ее работе предъявляли претензии общественники. Они указывали на такие нарушения как укладка асфальта в дождь, отсутствие разметки, отсутствие опалубки при установке бордюрного камня.

Отметим, что в если в районах Ярославской области уже подводят итоги конкурсных процедур по проекту, то в Ярославле аукционы только начали объявлять.

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