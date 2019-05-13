Alibaba Group призвали к сотрудничеству с финансовыми институтами Индонезии

Ханчжоу, Китай, , 10:55 — REGNUM Профессор факультета экономики и бизнеса Университета Индонезии Ренальд Касали призвал китайскую компанию Alibaba Group, работающую в сфере интернет-коммерции, привлечь местные финансовые институты к разработке системы электронных платежей в Индонезии, сообщает Antaranews.

Известно, что компания Alibaba Group довольно успешно разработала систему интернет-коммерции, за которой последовала разработка электронной платежной системы Alipay.

«Жители Индонезии, когда приезжают в Китай, вряд ли смогут позволить себе делать покупки, потому что у них нет Alipay. С другой стороны, ряд магазинов на Бали специально обслуживает туристов из Китая с Alipay, так как у многих из них просто нет наличных денег», — отметил Ренальд Касали в штаб-квартире Alibaba Group.

По его словам, платежная система должна соответствовать действующим в Индонезии правилам и контролироваться государством.

Ранее местное правительство на индонезийском острове Бали закрыло несколько сувенирных магазинов, которые специально предназначались для туристов из Китая, поскольку в них можно было расплатиться с помощью платежных систем Wechatpay и Alipay, крупнейших платежных платформ в Китае. Известно, что закрытие магазинов повлияло на число китайских туристов, прибывших на Бали.