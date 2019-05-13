Пекин резко нарастил торговлю и иностранные инвестиции в I квартале

Пекин, , 10:40 — REGNUM Потребление, торговля и иностранные инвестиции взлетели за первый квартал 2019 года в китайской столице, сообщили в Пекинском бюро коммерции, передает 13 мая агентство Синьхуа.

Общий уровень расходов достиг 628 млрд юаней ($92,3 млрд), увеличившись с января по март 2019 года на 6,8%. За указанный период было создано 362 компании на иностранные средства, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Импорт и экспорт выросли на 8,3% и составили 663 млрд юаней.

Потребление услуг в сфере информации и спорта взлетело на 20%, сообщили в бюро. Траты на медицину и образования выросли на 8% и 7,3% соответственно.

С января по март включительно Пекин импортировал товаров на сумму 546 млрд юаней ($80,2 млрд), что на 9,8% выше, чем за тот же период годом ранее. Экспорт составил 117 млрд юаней, увеличившись не столь существенно — всего на 1,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению аналитиков издания Bloomberg, участников китайского рынка облигаций ожидает крупнейший дефолт в связи с тем, что китайские компании не выполнили обязательства по внутренним облигациям ан сумму 39,2 млрд юаней ($5,8 млрд).

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