Самый богатый депутат Колымы купил региональный санаторий «Талая»

Магадан, Магаданская область, , 10:42 — REGNUM Все здания бальнеогрязевого курорта «Талая», расположенного в одноимённом посёлке Магаданской области, проданы на аукционе. Их купил по начальной стоимости заработавший в 2018 году 1,8 млрд рублей депутат регионального законодательного органа Александр Басанский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области.

Читайте также: Декларация депутата Колымы: 1,8 млрд рублей дохода, 3 вертолёта, 38 квартир

Аукцион состоялся 7 мая. Заплатив 205 млн рублей, народный избранник стал обладателем пяти корпусов санатория, лечебно-физкультурного корпуса, двух столовых, грязе‑ и водолечебницы, бассейна, дворца культуры, гаража, склада и овощехранилища. Депутату также теперь принадлежат земельные участки, на которых располагаются все эти здания, и объекты инфраструктуры. Всё это приобретено народным избранником по стартовым, минимальным ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя Магаданской областной думы Александр Басанский за 2018 год увеличил свой заработок на 800 млн рублей, купил три вертолёта и пару квартир. Всего в собственности народного избранника находится 143 объекта недвижимости, а его доход составил 1,8 млрд рублей.

В собственности у Басанского 68 земельных участков, два жилых дома, 38 квартир, самая большая из которых в 1 867 квадратных метров. Ему также принадлежат два гаража, 4 машино-места, 67 нежилых помещений, автомобиль Toyota Land-Cruiser, самолёт типа Ан-2, три вертолёта, восемь бульдозеров и погрузчик.

Напомним, в марте 2018 года экс-глава Магаданской области анонсировал подготовку заявка по созданию ТОР «Колыма», в которую должна была быть включена «Талая», а также ещё четыре туристические площадки.

Читайте также: В новую магаданскую ТОР «Колыма» включат курорт «Талая»