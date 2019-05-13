СМИ подсчитали среднюю зарплату рабочих в Германии

Берлин, , 10:23 — REGNUM Средняя заработная плата рабочих в Германии составляет 43 тыс. евро в год, соответствующие данные опубликовало издание Deutsche Welle.

Отмечается, что были изучены доходы 85 тыс. человек. Так, сотрудники, которые руководят более чем двумя рабочими, получают в среднем 58 тыс. евро. Вместе с тем сотрудники крупных компаний получают меньше, чем в малых.

Причины этого в издании не сообщили. Зарплата машинистов составляет 43,6 тыс. евро в год. Самые низкие зарплаты у садовников — 32 тыс. евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер одной из двух правящих партий Италии — «Движения 5 звезд» — Луиджи Ди Майо предложил установить в Европейском союзе минимальный уровень заработной платы. По его словам, те, кто получает зарплату ниже минимальной, — он не работает, «его используют».

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