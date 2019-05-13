Герои Marvel появятся на рекламных баннерах компании Lotte Duty Free

Сеул, , 10:25 — REGNUM Южнокорейская компания Lotte Duty Free подписала лицензионное соглашение с компанией Walt Disney Company Korea на использование логотипов и изображение героев вселенной Marvel, таких как Железный человек и Капитан Америка. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания намерена использовать изображение данных персонажей в рекламе своих магазинов беспошлинной торговли, располагающихся не только в аэропортах, но и разбросанных по стране.

Известно, что покупатели, совершившие в магазинах Lotte Duty Free покупку на сумму более $600, могут получить в подарок кружку или кольцо-держатель для мобильного телефона с изображением Железного человека, Капитана Америки или Человека-паука.

Кроме того, представители компании также планируют продавать товары с изображением персонажей Marvel в интернет-магазинах Samsonite и Lotte.

«Мы надеемся, что данное сотрудничество с Walt Disney Company благотворно скажется на компаниях, так как вселенная Marvel нравится многим. Мы продолжим работать над тем, чтобы предоставить нашим покупателям широкий выбор продукции», — сообщил директор по маркетингу Lotte Duty Free.