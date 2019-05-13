Понедельник, 13 Мая 2019 года
11:02:06 МСК

Герои Marvel появятся на рекламных баннерах компании Lotte Duty Free

Экономика

Южнокорейская компания магазинов беспошлинной торговли подписала лицензионное соглашение с Walt Disney Company Korea

Сеул, 13 мая 2019, 10:25 — REGNUM  Южнокорейская компания Lotte Duty Free подписала лицензионное соглашение с компанией Walt Disney Company Korea на использование логотипов и изображение героев вселенной Marvel, таких как Железный человек и Капитан Америка. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания намерена использовать изображение данных персонажей в рекламе своих магазинов беспошлинной торговли, располагающихся не только в аэропортах, но и разбросанных по стране.

Известно, что покупатели, совершившие в магазинах Lotte Duty Free покупку на сумму более $600, могут получить в подарок кружку или кольцо-держатель для мобильного телефона с изображением Железного человека, Капитана Америки или Человека-паука.

Кроме того, представители компании также планируют продавать товары с изображением персонажей Marvel в интернет-магазинах Samsonite и Lotte.

«Мы надеемся, что данное сотрудничество с Walt Disney Company благотворно скажется на компаниях, так как вселенная Marvel нравится многим. Мы продолжим работать над тем, чтобы предоставить нашим покупателям широкий выбор продукции», — сообщил директор по маркетингу Lotte Duty Free.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить