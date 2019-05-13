Катализатором для рынка нефти станет отчёт ОПЕК

Москва, , 10:16 — REGNUM Для понимания природы сегодняшних движений важно, что прошедшую неделю с 6 мая нефть начала серьёзным «гэповым» скачком вниз прямо с открытия — более чем на целый доллар вниз, да ещё и почти сразу же поднырнув по инерции под отметку $69 за баррель, если говорить об основной марке нефти — Brent. Тем самым наиболее мощная спекулятивная часть рынка, которая поставила буквально на днях немалые суммы на сделки от $74−75 в расчёте на быструю нефтяную коррекцию под $70, получила в свои руки весь желаемый куш — и, вероятно, даже раньше, чем того ожидала, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Полностью удовлетворенные достигнутым в моменте результатом, очень многие игроки на понижение незамедлительно и поспешили свою прибыль зафиксировать, не мудрствуя лукаво. А многие из тех, кто не успел по разным причинам сделать этого сразу, последовательно занимались закрытием своих прибыльных позиций в последующие дни каждый раз после того, как только цены снова на время опускались в район $69,30−69,80.

И тут самое время вспомнить, что именно игроки-спекулянты заключают не менее 80% всех сделок с нефтяными фьючерсами, так что их влияние на ценовые колебания часто является решающим, и тем более в такие моменты, как теперь, когда расклад по объективным фундаментальным компонентам близок к равновесному: имея в виду динамику добычи, поставок, запасов и долгосрочные прогнозы по изменению реального соотношения сил», — отмечает эксперт.

Поэтому и 9−10 мая тенденция к закрытию ряда остающихся позиций на понижение всё ещё довлела над большинством игроков, преобладая у них над желанием открытия пока каких-либо новых спекулятивных позиций. Очевидно, такие же настроения могут проявляться и 13−14 мая, в первые дни новой недели. Пессимисты по нефти, желающие сделать новую ставку на понижение, могут вновь рассчитывать на негативные утечки с американо-китайских торговых переговоров, которые вызывали то и дело беспокойство у инвесторов на фондовых площадках и, собственно, стали темой и для нефтяного «гэпа» вниз недельной давности.

Однако будут осторожничать и выжидать для своих целей, возможно, максимально безопасных цен — хорошо помня, что на американо-китайском торговом грозовом фронте к концу недели погода прояснилась. И, следовательно, они станут опасаться варианта, когда вслед за ростом фондовых индексов могут всплыть выше $72 по Brent и нефтяные котировки — а значит, прежде чем решиться продать снова, многие захотят сперва убедиться, что события не будут развиваться по этому сценарию, — пояснил Пушкарёв.

«В качестве явных технических ориентиров участники будут плотнее, чем обычно, посматривать на практические действия друг друга — то бишь на графики — точнее, на величины, которыми будут последовательно ограничены в первые два дня недели и подъёмы, и спуски — до тех пор оставляя в неприкосновенности как максимумы, так и минимумы последних двух недель.

Важным ориентиром для динамики Brent может быть и реакция цен на техасский WTI на знаковую отметку в $60 за баррель, к которой котировки 6 мая вплотную приближались, так и не сумев с налёта в первый раз её преодолеть. 14 мая после 14:00 по мск катализатором перепозиционирования для нефтяного рынка может стать очередной ежемесячный отчёт ОПЕК с полной статистикой добычи стран картеля за апрель и с обновлёнными прогнозами динамики общемирового спроса и добычи до конца 2019 года», — заключил аналитик.

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