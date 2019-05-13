МинЖКХ Ставрополья судится с мэрией Благодарного из-за труб

Ставрополь, , 10:09 — REGNUM Иск о возвращении почти трех километров водопроводных труб направило министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края к администрации города Благодарного в Арбитражный суд Ставропольского края. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на документы, размещенные в картотеке арбитражных дел.

Как следует из заявления, министерство требует «вернуть истцу трубы напорные водопроводные в размере 2 898 м», а также взыскать с ответчика 86 тыс. 489,09 руб. пени.

Решением суда до 4 июня иск оставлен без движения из-за нарушений, допущенных в оформлении заявления — суд предложил истцу до этого срока исправить недочеты.

Отметим также, что 29 апреля МинЖКХ региона, судя по данным картотеки арбитражных дел, был подан к администрации Благодарненского городского округа ещё один иск. Его суть пока не уточняется.

Добавим, что в январе стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего мэра Благодарного по статье о превышении служебных полномочий, позже было возбуждено ещё два дела. На момент возбуждения дела он работал в должности заместителя главы МинЖКХ края, а затем был уволен.

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