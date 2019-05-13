В Пскове не успевают с реконструкцией стадиона «Машиностроитель»

Псков, , 09:52 — REGNUM Реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове идёт с отставанием от графика примерно на десять дней. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом руководству региона на строительной площадке объекта заявил представитель подрядной организации АО «Стройтрансгаз» Валерий Нелюбов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил увеличить число рабочих и ввести дополнительные трудовые смены. По его словам, особое внимание нужно уделить подготовке объекта к Международным Ганзейским дням Нового времени, которые состоятся в Пскове 27−30 июня.

По словам Ведерникова, до начала мероприятий внешние строительные работы должны быть завершены и проведено благоустройство.

«Объект не должен портить облик города», — подчеркнул губернатор.

Отметим, что к настоящему времени на территории стадиона практически завершена закладка фундаментов под малую и большую трибуны, административное здание. Идет армирование и бетонирование колонн на всех трёх объектах. Параллельно начаты работы по замене теплотрассы.

Подрядчик взял на себя обязательства выйти на плановые работы к 20 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель» выделено 750 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства планируется возвести административное здание, две зрительские трибуны с внутренними помещениями, установить искусственное футбольное поле с беговыми дорожками, две площадки под игровые виды спорта, обустроить парковку и провести общее благоустройство территории. По контракту все работы должны быть завершены до конца 2019 года.

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Напомним, стадион «Машиностроитель» в Пскове (также назывался «Спартак» и «Трудовые резервы») был открыт в 1970 году для одноимённого футбольного клуба, ныне расформированного. До недавнего времени стадион являлся домашней ареной для футбольного клуба «Псков-747».

Напомним также, что в Пскове готовятся к 39-м Международным Ганзейским дням, которые состоятся в России во второй раз. Ожидается, что город с населением 200 тыс. человек в дни Ганзы посетят до 0,5 млн гостей.

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