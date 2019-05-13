В Сеуле пройдет выставка продуктовой промышленности Seoul Food 2019

Сеул, , 09:57 — REGNUM С 21 мая по 24 мая в столице Южной Кореи пройдет международная выставка пищевой промышленности Seoul Food 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского агентства содействия торговле и инвестициям.

Известно, что в 37-м международная выставке, которая пройдет в выставочном центре KINTEX, примут участие 1500 компаний-производителей продуктов питания и бытовой техники из 40 стран мира, включая страны из Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Африки.

В рамках выставки пройдет конференция Global Food Trend & Tech, которая позволит посетителям познакомиться с историей мировых компаний и тенденций продуктовой промышленности.

Кроме того, в рамках выставки пройдут консультация по экспорту для иностранных покупателей, конференции, цель которых поддержать компании, выходящих на рынок, а также различные семинары и дегустации.