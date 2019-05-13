Понедельник, 13 Мая 2019 года
10:00:14 МСК

В Сеуле пройдет выставка продуктовой промышленности Seoul Food 2019

Экономика

В выставке примет участие около 1500 компаний из 40 стран мира

Сеул, 13 мая 2019, 09:57 — REGNUM  С 21 мая по 24 мая в столице Южной Кореи пройдет международная выставка пищевой промышленности Seoul Food 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского агентства содействия торговле и инвестициям.

Известно, что в 37-м международная выставке, которая пройдет в выставочном центре KINTEX, примут участие 1500 компаний-производителей продуктов питания и бытовой техники из 40 стран мира, включая страны из Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Африки.

В рамках выставки пройдет конференция Global Food Trend & Tech, которая позволит посетителям познакомиться с историей мировых компаний и тенденций продуктовой промышленности.

Кроме того, в рамках выставки пройдут консультация по экспорту для иностранных покупателей, конференции, цель которых поддержать компании, выходящих на рынок, а также различные семинары и дегустации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международные выставки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить