BAIC планирует купить акции Daimler — СМИ

Пекин, , 09:48 — REGNUM Китайский автопроизводитель BAIC планирует купить 5% акций немецкого концерна Daimler. Об этом сообщает Reuters.

Китайская компания намерена купить 5% акций компании Mercedes-Benz Beijing Benz Automotive, которая находится в Пекине. На этом совместном предприятии BAIC и Daimler выпускаются автомобили Mercedes-Benz.

Стоимость 5% акций немецкой компании оценивается в 3 млрд евро. Компания BAIC стала активно интересоваться покупкой акций немецкого автопроизводителя после того, как компания Geely приобрела 9,69% акций Daimler.

Напомним, в марте 2019 года компания Daimler объявила, что планирует создать новое поколение городских автомобилей Smart под маркой Geely в Ханчжоу.

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