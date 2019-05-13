В Новгородской области увеличат производство «картофеля из пробирки»

Великий Новгород, , 09:29 — REGNUM В Новгородской области в 2019 году производством меристемного (безвирусного) картофеля будут заниматься пять фермерских хозяйств, всего будет высажено более 23 тыс. микрорастений шести сортов картофеля. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства региона, картофель планируется высаживать в теплицах фермерских хозяйств 25 мая.

Речь идёт о хозяйствах Дениса Павлюка, Ивана Гелетея, Николая Колесникова и Анатолия Липатова, а также об ООО «Сташевское».

"В начале мая специалисты филиала Россельхозцентра по Новгородской области провели черенкование меристемы картофеля, и сейчас растения набирают силу в подходящих лабораторных условиях», — сообщили в региональном минсельхозе.

Планируется, что будут высажены шесть сортов картофеля: «Ред Скарлетт», «Импала», «Инноватор», «Чароит», «Аврора» и «Василёк».

В министерстве сельского хозяйства Новгородской области сообщили, что сейчас уровень обеспеченности сельхозтоваропроизводителей области семенами картофеля высоких репродукций составляет 23%. В рамках приоритетного регионального проекта по производству семенного картофеля этот объём к 2025 году намерены нарастить в 1,7 раза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семена «картофеля из пробирки» выращивают в Новгородской области с 2016 года. Изначально в проекте участвовали хозяйства трёх новгородских фермеров.

По данным Новгородстата, всего в 2018 году в регионе было собрано 185,2 тыс. тонн картофеля.

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