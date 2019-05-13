Махачкала, Дагестан, , 09:06 — REGNUM

Дагестанская столица планирует наладить прямое воздушное сообщение с Израилем. Договор об этом подписали гендиректор махачкалинского аэропорта Арсен Пирмагомедов, а также представители властей израильских городов Хадера и Сдерот, сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе мэрии дагестанского Дербента.

Израильская сторона, согласно документу, рассмотрит перечень наиболее перспективных направлений для полетов из аэропорта Махачкалы, в том числе в Тель-Авив. Дагестанский аэропорт в свою очередь обещает предоставить скидки на обслуживание рейсов и оказать содействие для включения этих направлений в число субсидируемых.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении прямых авиарейсов между Махачкалой и турецким Стамбулом, прекратившихся в ноябре 2018 года из-за финансовых проблем перевозчика. Перелеты осуществляются самолетами Airbus A320 два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

В апреле прямое авиасообщение связало Махачкалу с ещё одним турецким городом — Антальей. Рейсы на воздушном судне Boeing 737−800 выполняются по воскресеньям. Кроме того, в третьей декаде июня 2019 года из Махачкалы начнут летать самолёты и в Тбилиси. Рейсы будут совершаться три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям.

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