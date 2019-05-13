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На Сахалине реконструируют ЛЭП, которая прослужила 50 лет

Экономика

Работы будут проводиться до 2023 года

Южно-Сахалинск, 13 мая 2019, 08:57 — REGNUM  Реконструкцию участка системообразующей линии электропередачи на Сахалине, соединяющей подстанции «Холмская» и «Южно-Сахалинская», планируют провести в Сахалинэнерго, сообщает 13 мая пресс-служба компании «РусГидро».

Линия протяженностью свыше 56 километров была введена в эксплуатацию 50 лет назад, к сегодняшнему дню она получила высокий уровень износа, что привело в несоответствие механическую прочность ЛЭП и изменившиеся климатические условия.

Для проведения работ на первом этапе будет выбран проектировщик реконструкции участка, а с 2021 года начнутся строительные работы, которые продолжатся примерно два года. Отмечается, что проект по реконструкции указанной ЛЭП вошел в перечень первоочередных мероприятий программы по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК) и в инвестиционную программу Сахалинэнерго 2019 года.

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