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Делегация из Южной Кореи посетит Россию, Эстонию и Францию

Экономика

Цель данных визитов — укрепить сотрудничество и обмен между малыми и средними предприятиями данных регионов

Сеул, 13 мая 2019, 08:59 — REGNUM  С 12 по 19 мая делегация из южнокорейской провинции Кёнгидо посетит Россию, Эстонию и Францию с целью укрепить обмен и сотрудничество между малыми и средними предприятиями. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 13 мая представители южнокорейской делегации посетили Бизнес-центр Кёнги, расположенный в Москве.

14 мая делегация посетит столицу Эстонии город Таллин и встретится с представителями министерства экономики и коммуникации Эстонской Республики.

Известно, что в феврале 2018 года правительство Южной Кореи подписало соглашение о экономическом сотрудничестве с Эстонией с целью поддержки предприятий, оказания консультативных услуг, укрепления обменов между регионами.

Данный визит южнокорейской делегации пройдет в рамках данного соглашения.

Позднее делегация также посетит международную выставку информационных технологий Viva Technology, которая ежегодно проходит в столице Франции. Представители делегации встретятся с представителями Агентства инвестиционного развития Иль-де-Франс и Агентства инвестиционного развития Баварии с целью укрепить сотрудничество между регионами.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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