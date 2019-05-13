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Биткоин преодолел отметку в $7 тыс

Экономика

Стоимость биткоина составляет $7 087 за единицу

Биткоин преодолел отметку в $7 тыс
Иллюстрация: Getty Images
Криптовалюта

Москва, 13 мая 2019, 08:53 — REGNUM  Стоимость криптовалюты биткоин преодолела отметку в $7 тыс. за единицу, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по биржам.

Так, стоимость биткоина составляет $7 087 за единицу. Криптовалюта Ethereum стоит $189,93, Bitcoin Cash — $357,12.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года курс биткоина преодолел отметку в $8 тыс, но затем начал постепенное снижение. В начале апреля текущего года курс составлял $5 тыс.

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